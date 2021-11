Warum ist die Booster-Impfung so wichtig? Testet euer Wissen zum dritten Stich in unserem "fuzo explains"-Quiz.

Seit einigen Tagen steht fest: Alle geimpften Personen in Österreich bekommen sechs Monate nach ihrer Vollimmunisierung die dritte Booster-Impfung. Das hat das Nationale Impfgremium in einer Empfehlung festgelegt. In unserer aktuellen Folge "fuzo explains..." haben wir uns die Booster-Impfung genauer angesehen. Was macht den Booster so wichtig und wieso wurde der Abstand zwischen den Impfungen vorgezogen?

In unserem "fuzo explains..."-Quiz könnt ihr euer Wissen aus der aktuellen Folge testen!

Anmerkung der Redaktion: Das Quiz kann nicht angezeigt werden, wenn ein Adblocker aktiviert wurde.