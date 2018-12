Menschen zum Mars zu schicken wäre dumm, sagt Apollo-Astronaut

Die BBC hat ein Interview mit Bill Anders geführt, dem Piloten der Apollo-8-Mission. Er wirft der NASA Misswirtschaft vor und ist der Meinung, dass es dumm wäre, Menschen zum Mars zu schicken.

Mit Robotern hat der 85-Jährige allerdings kein Problem. Er sei ein großer Unterstützer der unbemannten Marsmissionen, „hauptsächlich, weil sie viel günstiger sind.“ Für die Finanzierung einer viel teureren, bemannten Mission zum Mars, fehle aber die breite Unterstützung der Öffentlichkeit: „Was treibt uns an zum Mars zu fliegen? Was ist die Notwendigkeit? Ich denke nicht, dass die Öffentlichkeit so stark daran interessiert ist.“

Anders hat auch Probleme mit der NASA selbst. Sie würde es heute nicht schaffen, Menschen auf den Mond zu bringen. Sie sei erstarrt und würde nur noch daran interessiert sein, dass die Mitarbeiter beschäftigt sind, damit diese ihre Jobs nicht verlieren.