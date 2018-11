Elon Musk: „70-prozentige Chance, dass ich auf den Mars ziehe“

Elon Musk hat schon mehrmals darüber geredet, selbst zum Mars reisen zu wollen. In einem Interview für Axios, einer HBO-Doku-Serie, hat er nun gesagt, wie wahrscheinlich dieses Szenario ist: 70 Prozent.

Dass die Chance, noch zu Lebzeiten zum Mars kommt, so hoch ist, liege an mehreren Durchbrüchen, die kürzlich in der Raumfahrt erzielt wurden. Illusionen, dass der Trip zum Mars ein Kurzurlaub ist, macht er sich nicht. Es sei vermutlich ein One-Way-Ticket. Er rechnet nicht damit, den Mars zu besuchen, sondern dorthin umzuziehen.