Mars-Landung: InSight schickt die ersten Bilder

Ob „InSight“ („Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport“) voll funktionsfähig ist, wird sich in den kommenden Tagen herausstellen.

19.800 km/h

In einem äußerst komplizierten Manöver war der Roboter nach dem Eintritt in die Mars-Atmosphäre von Bremsraketen und einem Fallschirm abgesenkt worden. „Wir sind mit einer Geschwindigkeit von 19 800 Kilometern pro Stunde auf die Mars-Atmosphäre getroffen und die ganze Sequenz bis zur Landung dauerte dann nur sechseinhalb Minuten“, sagte Nasa-Manager Tom Hoffman. „Während dieser kurzen Zeitspanne musste “InSight„ selbstständig dutzende Handlungen vornehmen und das fehlerlos - und es scheint so, als wäre genau das passiert.“