Mars-Landung: Von 19.000 auf 0 km/h in sechs Minuten

Am 5. Mai ist InSight auf der Erde Richtung Mars gestartet. Wenn alles nach Plan verläuft, wird sie am Montagabend auf dem roten Planeten landen. Das ist ein kritischer Moment. Denn die Sonde, die etwa so groß ist wie ein Pkw, muss in sechseinhalb Minuten von einer Geschwindigkeit von 19.000 auf 0 km/h gebracht werden.

Während der Landung wird InSight nicht nur hoher Geschwindigkeit, sondern auch Hitze und Kräften ausgesetzt sein. Um das zu überleben, muss die Sonde automatisiert dutzende, vorprogrammierte Schritte durchführen. Dazu gehört etwa das Öffnen des Überschall-Fallschirms und das Zünden der Bremstriebwerke. Jeder dieser Schritte muss präzise zum richtigen Zeitpunkt stattfinden. Nur so kann die komplette Energie aus der fliegenden Sonde rausgenommen werden, damit diese sanft landen kann.