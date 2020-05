Mikro-Windräder könnten Handys aufladen

An der University of Texas Arlington haben die beiden Forscher Smitha Rao und J.C. Chiao ein winziges Windrad entwickelt, dem ein großes Potenzial als alternative Energiequelle zugerechnet wird. Das Windrad aus eine Nickel-Legierung misst an seiner breitesten Stelle 1,8 Millimeter. Zehn der Windräder passen auf ein einzelnes Reiskorn.

In Zusammenarbeit mit dem taiwanesischen Mikroelektronik-Unternehmen WinMEMS wurde ein Herstellungsverfahren angewendet, das in der Halbleiterindustrie für seine Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit bekannt ist. Das Windrad ist robust und könnte in Zukunft als Energiequelle für mikroskopische Maschinen, aber auch für alltägliche Gebrauchsgegenstände dienen.