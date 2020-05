Mikrofone in Einkaufszentren sollen Strom sparen

Mit Hilfe von Mikrofonen könnte künftig Energie gespart werden. Ein internationales Forscherteam mit österreichischer Beteiligung hat erstmals Mikrofone in ein intelligentes Gebäudesystem eingebaut. Mit den Audiosensoren wird automatisch erkannt, wie viele Leute sich in einem Raum befinden. So kann das Gebäude optimal klimatisiert werden, heißt es am Montag in einer Aussendung.