"Mission to the Moon ist wie die Entdeckung der Titanic"

Bilder und Wissenschaft

"Gerade bei der ersten Mission wird es natürlich sehr um spektakuläre Bilder gehen", gibt Böhme zu. "Aber wir haben auch ein großes wissenschaftliches Ziel: Die Analyse des Lunar Roving Vehicle (LRV) von Apollo 17." Die beiden Rover sollen das Elektrofahrzeug, mit dem die Astronauten von Apollo 17 die weitere Umgebung ihres Landeplatzes am Mond erkundeten, genau untersuchen. "Das steht da oben seit 50 Jahren. Was seither damit passiert ist, das ist völlig unklar. Sind die Gurte verrottet? Liegt Staub auf dem Fahrzeug? Keiner kennt die Antwort." Diese zu finden, sei aber für die Raumfahrt insgesamt nicht unwichtig. "Die ESA will ein 'Lunar Village' am Mond errichten. Werden sie dabei ihre Solarpaneele putzen müssen?"

Für Ulrich Schwarze ist die Aussicht auf Live-Bilder vom LRV besonders faszinierend: "Das ist ein bisschen wie die Entdeckung der Titanic auf dem Meeresboden."

Drei Missionen geplant

Nach der ersten Mission to the Moon soll es weitere Mondlandungen geben, kündigt Böhme an. Bereits fix eingeplant sind drei Missionen. Für alle drei Flüge gebe es bereits zahlreiche verkaufte Frachtplätze an Bord von Landefähren und Rovern, die u.a. für wissenschaftliche Experimente oder kommerzielle Technik genutzt werden. "Die ESA hat die gesamte dritte Mission gekauft", meint Böhme. Die Kosten dafür beziffert der PTScientists-CEO auf über 200 Millionen Euro. Das Ziel der dritten Mission sei der Südpol des Mondes. Dort sollen Rover insgesamt einen Liter Wasser gewinnen, das an der Stelle in gefrorener Form vorhanden sein sollte. Böhme betont die Bedeutung von Wasser für die weitere Erforschung des Weltraums. Neben Sauerstoff für Menschen kann daraus Wasserstoff als Raketentreibstoff gewonnen werden.

Zeigen, was möglich ist

Als die Partner von Mission to the Moon während einer Fragerunde erneut auf das Thema Marketing-Stunt vs. tatsächlicher Nutzen angesprochen werden, meint Böhme: "PR-Stunt klingt so negativ, aber die Apollo-Missionen waren genau das. Es ging hauptsächlich darum, hochzufliegen und Flaggen aufzustellen. Erst bei der letzten Apollo-Mission war ein Mann dabei, der Ahnung von Geologie hatte." Was die Apollo-Missionen bewirkt hätten, sei aber enorm gewesen. "Das Silicon Valley wurde mit Ex-Ingenieuren des Apollo-Programms aufgebaut." Mission to the Moon solle die Menschheit ähnlich inspirieren, hofft Böhme. "Wir wollen zeigen, was als Privatunternehmen möglich ist. Wir wollen den Leuten die Botschaft vermitteln: Du kannst in den Weltraum fliegen und du kannst dein Leben damit bestreiten."

Noch viel zu tun

Von der futurezone zu noch ausstehenden Hürden vor dem Start der Mission to the Moon befragt, antwortet Böhme: "Es gibt noch unendlich viel zu tun. Aber das ist normal. Auch die NASA plant noch während des Fluges eines Raumschiffs manchmal deren Software um." Intensiv beschäftige sich PTScientists derzeit noch mit der Flug-Hardware, auch die Endmontage stehe noch bevor. Außerdem wolle man noch Analogtests durchführen. "Das hat die NASA beim Apollo-Programm auch so gemacht. Die haben komplette Missionen auf Hawaii durchgespielt."