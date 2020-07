MIT entwickelt wiederverwendbare Maske, die vor Corona schützt

Seit Ausbruch der Pandemie sind Schutzmasken, die wirksam vor einer Ansteckung mit Corona schützen, Mangelware. Das ist besonders für den Gesundheitssektor ein Problem, wo zahlreiche dieser Masken benötigt werden. Eine Problematik ist, dass Masken mit der entsprechenden Schutzklasse (in Europa spricht man von FFP2 oder FFP3, in den USA ist von N95 die Rede) zumeist für den Einmalgebrauch entworfen und somit nicht wiederverwendbar sind.

Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und am Brigham and Women’s Hospital haben eine neue Gesichtsmaske entwickelt, von der sie glauben, dass sie Viruspartikel genauso effektiv stoppen kann wie N95- bzw. FFP-Masken. Im Gegensatz zu jenen wurden die neuen Masken aber so konzipiert, dass sie mehrfach verwendet werden können. Die Desinfektion soll einfach und auf verschiedene Art und Weise möglich sein.

Im Unterschied zu den Einweg-Masken ist außerdem nur ein kleiner Teil der MIT-Maske aus Filtermaterial, das getauscht werden muss. Obwohl dieser Teil entsorgt werden muss, benötigen diese Masken deutlich weniger Filtermaterial als Einweg-Masken, die zur Gänze daraus bestehen. Dadurch fällt auch weniger Müll an, wie die Wissenschaftler betonen.