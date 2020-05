MIT prophezeit frühe Todesfälle bei Mars One

Laut einer Machbarkeitsstudie des Massachusetts Institute of Technology ( MIT) könnte die geplante private Raumfahrtmission Mars One zu einem Desaster werden. Aufgrund aller verfügbarer Daten zu dem Projekt und dem derzeitigen Stand der Raumfahrttechnologie gestalteten vier MIT-Studenten eine Simulation. Dabei zeigte sich, dass es während der Mars-Mission zu frühen Todesfällen kommen könnte. Der erste Tote wäre bereits 68 Tage nach der Landung am Roten Planeten zu beklagen.