Mars One: Noch 705 Kandidaten übrig

Diese Aufgaben wurden von 418 Männern und 287 Frauen erfolgreich bewältigt. 313 Kandidaten kommen aus Nord- und Südamerika, 187 aus Europa, 136 aus Asien, 41 aus Afrika und 28 aus Ozeanien. Die meisten Personen, die ihre Kandidatur aus persönlichen Gründen zurücklegten, entstammen der Altersgruppe 40 bis 50. Aus medizinischen Gründen mussten die meisten Kandidaten aus der Altersgruppe 20 bis 35 zurücktreten.

"Was uns auffiel, ist der Umstand, dass die medizinischen Tests einen großen Einfluss auf das Leben der Kandidaten hatten. Einige von ihnen fanden heraus, dass sie eine Operation benötigen, dass sie krank waren und medizinische Behandlung benötigen, oder sogar eine bösartige Form von Krebs aufweisen, die sonst nicht in so einem frühen Stadium erkannt worden wäre", meint Mars One Chefmediziner Norbert Kraft.