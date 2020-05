Mars One reduziert Kandidaten auf 1.058

"Wir sind äußerst beeindruckt von der Anzahl an Personen, die ihre Bewerbungen einreichten", sagt Bas Lansdorp, Mitbegründer des privaten Raumfahrt-Projektes Mars One. "Dennoch ist es eine Herausforderung, bei 200.000 Bewerbern jene, die wir physisch und geistig als menschliche Botschafter auf dem Mars für geeignet halten, von jenen zu unterscheiden, die die Mission offensichtlich weniger ernst nehmen. Ein paar der Bewerber machten sogar Nacktvideos."

Der ursprünglich über 200.000 Personen umfassende Bewerberpool wird in einer ersten Auswahlrunde um 99,5 Prozent reduziert. 1.058 Kandidaten bleiben übrig. Darunter befinden sich laut einer Statistik von Mars One vier Österreicher. Der von der futurezone interviewte Physiker Christopher Vasko erhielt zunächst eine Absage, ein paar Tage später jedoch eine Zusage. Der Grund dafür lag laut Mars One in einer Verwechslung von E-Mail-Adressen. Laut einer Presseaussendung von Mars One wurden alle Kandidaten via E-Mail über ihren Verbleib im Auswahlprozess benachrichtigt.