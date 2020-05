Mars One gewinnt potente Partner für Marslandung

Wie Mars-One-Mitbegründer und CEO Bas Lansdorp mitteilt, sollen Bildungseinrichtungen stark in die Mission integriert werden. 2014 soll ein internationaler Wettbewerb gestartet werden, bei dem Studenten und Schüler in verschiedensten Wissenschaftsrichtungen Beiträge zu Mars One liefern. Vor allem in den so genannten STEM-Disziplinen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) will man so die Begeisterung von Jugendlichen für die Raumfahrt wecken.

Die Möglichkeit zum Beitrag für Mars One soll daneben allen Personen offenstehen, die sich im Zuge einer Crowdfunding-Kampagne engagieren wollen. Auf der Plattform Indiegogo wird nach privaten Investoren gesucht. Firmen sollen sich an Mars One durch PR-Events im Zuge der Raumfahrt-Missionen beteiligen. Wie hoch genau die Kosten sind, die Mars One decken muss, lässt sich das Unternehmen nicht entlocken.