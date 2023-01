Experten von NASA und ESA überlegen, wie spät es auf dem Mond ist

Die NASA arbeitet an einer Mondbasis, in der in naher Zukunft Menschen leben sollen. Eine von vielen offenen Fragen ist dabei, nach welcher Uhrzeit man sich dort richten soll. Noch gibt es nämlich keine offizielle Mondzeit. Doch sobald Menschen dort dauerhaft leben und arbeiten sollen, ist es nötig, diese Zeit festzulegen.

Wissenschaftler*innen weltweit diskutieren deshalb über mögliche Optionen, berichtet das Fachmagazin nature. Internationale Forscher*innen trafen sich demnach zum Austausch über Lösungen zu dem Thema im November in den Niederlanden. Sie müssen sich in den kommenden Jahren einig werden, um ein Zeit-Chaos auf dem Mond zu verhindern.

Alternative zur koordinierten Weltzeit gesucht

Bislang war es so, dass Mond-Expeditionen sich an der koordinierten Weltzeit UTC orientieren, sich aber untereinander nicht synchronisieren. Bei einer bisher überschaubaren Anzahl an Raumschiffen und Missionen auf und um den Mond stellte das kein größeres Problem dar. Die UTC wird auch auf der ISS genutzt.