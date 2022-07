Multilingual Technologies: Sprache mit IT verknüpfen

Igor Miladinovic, Studiengangsleiter Computer Science and Digital Communications, Software Design and Engineering sowie Multilingual Technologies

Interdisziplinär und innovativ

Multilingual Technologies legt den Schwerpunkt auf mehrsprachige Sprachtechnologien und Sprachressourcen. Dabei ist es durch die Verbindung translatorischer, transkultureller, computerwissenschaftlicher und sprachwissenschaftlicher Fachbereiche ein stark interdisziplinäres Studium. "Einen besonderen Fokus legen wir auf multilinguale Ansätze sowie ein umfassendes Methodenwissen und praktische Fertigkeiten in aktuellen Forschungsmethoden.

Zusätzlich spezialisieren sich Studierende im Laufe des Studiums in einem Bereich, z.B. Übersetzungstechnologien oder multilinguale Informationsextraktion", so Miladinovic, der – aus Führungspositionen in der Privatwirtschaft kommend – bereits seit 2016 Studiengangsleiter an der FH Campus Wien ist und mit Multilingual Technologies nun in drei Studiengängen die Leitung inne hat. Besonders die interdisziplinäre Kompetenz und die Verschmelzung der Fachbereiche Computer- und Translationswissenschaft zeichnen Multilingual Technologies aus. "Das Studium ist österreichweit einzigartig und auch im internationalen Vergleich innovativ", so Miladinovic.

Top-Karriereaussichten

Das Masterstudium dauert vier Semester und schließt mit einem Master of Science (MSc) ab. Absolvent*innen von Multilingual Technologies sind – abhängig von der persönlichen Spezialisierung – bestens gerüstet für Berufe in der Sprach-, Übersetzungs- und Lokalisierungsindustrie, Sprachtechnologie, Sprachressourcenverwaltung, maschinellen Übersetzung, multilingualen Informationsverarbeitung, Data Science und vielen mehr.