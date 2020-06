Mysteriöses Signal aus dem All wiederholt sich alle 157 Tage

Als ihr Ursprung wurde eine Zwerggalaxie ausgemacht, die über eine schwache, dauerhaft leuchtenden Radioquelle verfügt. Die Ursprungsgalaxie ist rund 3 Milliarden Lichtjahre entfernt. Die Strahlungsausbrüche müssen demnach also extrem stark sein, damit sie in so großer Entfernung noch deutlich messbar sind.

Gründe unklar

Über die Gründe des periodischen Aufflackerns herrscht aktuell noch Ungewissheit. Einige Wissenschaftler vermuten, dass sie von Schwarzen Löchern oder rotierenden Neutronensternen mit besonders starken magnetischen Feldern stammen könnten. Diese Erklärung wird durch die nun beobachtete lange Dauer des Signals aber unwahrscheinlich. Laut einer anderen Theorie könnten die Signale auch beim Verdampfen eines Schwarzen Lochs entstehen.

Die mysteriösen Signale und deren ungesicherte Herkunft begeistern auch Menschen, die an außerirdisches Leben glauben. Sie orten eine fortgeschrittene, außerirdische Zivilisation als Urheber der mysteriösen Signale. Belege dafür gibt es aber nicht.