Nach Brexit: Briten wollen Alternative zu Galileo und GPS aufbauen

Die EU versuchte bereits im Vorfeld Druck auf Großbritannien auszuüben. So wurde im Juni die Anschaffung zwölf neuer Galileo-Satelliten für 400 Millionen Euro beschlossen. Britische Unternehmen wurden bei der Ausschreibung nicht berücksichtigt. Großbritannien bot um Aufschub, solange man noch über eine Beteiligung am Galileo-Projekt verhandle, doch die Mitgliedsstaaten entschieden dagegen. Die britische Regierung drohte im Gegenzug damit, eine Rückzahlung in der Höhe von einer Milliarde britischer Pfund zu verlangen, sollte man künftig von der Weiterentwicklung von Galileo ausgeschlossen werden.