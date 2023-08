TU Wien gelingt Durchbruch beim Aufspüren von Nanoplastik

Deutlich schneller als herkömmliche Methoden

Damit konnten Teilchen bis 100 Nanometer detektiert werden. „Wir glauben, wir können noch weiter runtergehen“, zeigt sich Skoff zuversichtlich. Beobachtet wird dieser Effekt dann durch ein sogenanntes konfokales Mikroskop. „Das filtert alles heraus, das nicht im Fokus ist“, so Skoff. Mit einem zusätzlichen Farbfilter können die Forscher*innen dann gezielt nach den Nanoplastikpartikeln suchen. Damit werden einzelne Teilchen und Anhäufungen von Plastik sofort sichtbar.

Die Methode des Teams der TU Wien hebt sich vor allem durch die hohe Geschwindigkeit, mit der sie die Plastikpartikel finden, von anderen ab. Für einen Pixel des gewünschten Bildes brauchen sie Millisekunden, wo andere Methoden 10 Sekunden benötigen, erklärt Skoff. Damit könnte aus dem Versuchsaufbau ein Sensor werden, der in der Umweltforschung, Medizin und Industrie eingesetzt werden kann. So wird in kürzester Zeit die Nanoplastikkonzentration im Grundwasser, in der Nahrung und im Körper analysiert.