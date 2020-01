NASA-Animation zeigt Auswirkungen der australischen Buschfeuer

Die intensive Hitze von Busch- und Waldbränden löste ungewöhnliche Stürme aus, die als Pyrocumulonimbus-Stürme bekannt sind, schreibt die NASA in einer Aussendung. "Derart viele und derart große Pyrocumulonimbus-Stürme sind sehr selten - vor allem in dieser Größenordnung", sagt der NASA-Wissenschafter Chip Trepte.

Pyrocumulonimbus-Stürme entstehen aus der Hitze und dem Rauch der Brände sowie aus Wasserdampf in der Atmosphäre. Die Stürme können in Gewittern mit hohen Windstärken münden, welche die Brände zusätzlich anfachen. Allein in den vergangenen Wochen seien mehr als 20 solcher Feuerstürme in Australien verzeichnet worden, schreibt die NASA.