NASA fängt Ausbruch des „Sharkcano” ein

Offiziell heißt der Vulkan Kavachi. Seinen Spitznamen bekam er nach einer Expedition eines Forschungsteams im Jahr 2015. Obwohl Kavachi einer der aktivsten Unterwasser-Vulkane im Pazifik ist, haben sich in seinem Krater 2 Arten von Haien angesiedelt: Hammerhaie und Seidenhaie. Also wurde, in Anspielung an den Trashfilm Sharknado, aus Kavachi der Sharkcano (Shark = Hai, Volcano = Vulkan).

Kavachi befindet sich bei den Salomon-Inseln, einer südöstlich von Neuguinea gelegenen Inselgruppe im Südpazifik. Die Spitze des Vulkans liegt etwa 20 Meter unter der Meeresoberfläche. Die Basis des Vulkans ist in 1,2 Kilometern Tiefe am Meeresboden.

Säurehaltiges Wasser wird ausgestoßen

Erste Anzeichen für eine aktive Phase gab es bereits im Oktober 2021. Im April und Mai 2022 konnte schließlich auf Satellitenbildern verfärbtes Wasser ausgemacht werden, was ein deutliches Zeichen für einen Ausbruch ist. Das aktuelle Bild wurde am 14. Mai vom Satelliten Landsat 9 gemacht.

Bei den Ausbrüchen entstehen Schwaden von stark erhitztem, säurehaltigen Wasser, das Feinstaub, Fragmente von vulkanischem Gestein und Sulfur enthält. Bei Kavachi haben sich auch mikrobielle Kulturen gebildet, die sich von Sulfur ernähren.