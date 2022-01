Untersee-Vulkan explodiert: Satelliten-Bilder zeigen Schockwellen

In der Nähe des Inselreichs Tonga in der Südsee ist ein Untersee-Vulkan ausgebrochen. Aufgrund der gewaltigen Eruption haben die Behörden eine Tsunami-Warnung für die Region verhängt. Auf Satelliten-Aufnahmen ist zu sehen, wie der Vulkan explodiert und wie sich massive Schockwellen ausbreiten.

Der Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai hat am Freitag Asche, Dampf und Gas bis zu 20 Kilometer in die Luft geschleudert. Das teilte die Geologiebehörde von Tonga (TGS) mit. In der Hauptstadt von Tonga regne es derzeit Asche vom Himmel, berichtet New Zealand Herald.