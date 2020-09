NASA bezahlt Firmen für das Sammeln von Mondsteinen

Die NASA will den Handel mit Mondgestein eröffnen. Die amerikanische Raumfahrtbehörde will Unternehmen dafür bezahlen, die Steine abzubauen und für die Abholung vorzubereiten. Dazu müssen die Firmen das gesammelte Material in einem Behältnis lagern und Fotos als Beweis an die NASA schicken. Dort wird dann entschieden, ob man die Steine kaufen möchte.

Für eine Probe zwischen 50 und 500 Gramm will die NASA 15.000 bis 25.000 US-Dollar bezahlen. Firmen erhalten einen Vorschuss von 10 Prozent bei Vertragsunterzeichnung, weitere 10 Prozent nach erfolgreichem Raketenstart und 80 Prozent nach dem erfolgreichen Sammeln der Proben.