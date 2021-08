Der NASA-Boeing-Starliner-Start im Livestream

Interessierte können am 4. August zusehen, wie der Starliner an die Internationale Raumstation ISS andockt.

Eigentlich hätte der NASA-Boeing-Starliner am 3. August abheben sollen. Nun wurde der Start um einen Tag verzögert. Interessierte können im Livestream über NASA Television, die NASA-App oder die Webseite vom Start bis hin zum Andocken an die Raumstation den gesamten zweiten unbemannten Testflug namens Orbital Flight Test-2 (OFT-2) des CST-100 Starliner mitverfolgen.

Der Launch ist für 18:57 Uhr (MESZ) geplant.

180 Kilogramm Fracht auf dem Weg zu ISS

Die Atlas-V-Rakete, an der die Kapsel montiert ist, wird vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abheben. 30 Minuten nach dem Start soll der Starliner in seine Bahn einschwenken und seine Reise zur ISS antreten.

An Bord des Raumschiffs befinden sich mehr als 180 Kilogramm Fracht. Zur Erde zurückkehren wird er mit 250 Kilogramm. Unter anderem werden die wiederverwendbaren Nitrogen-Oxygen-Recharge-System-Behälter (NORS) zurückbefördert, welche die Crew auf der Raumstation mit Sauerstoff versorgen.

Bemannte Flüge ebenfalls geplant

Landen wird der Starliner in einer Wüste im Westen der Vereinigten Staaten.

Ebenso wie bereits die Crew-Dragon-Kapsel von SpaceX soll der Starliner künftig auch Astronaut*innen zur ISS befördern.