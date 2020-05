NASA entwickelte Beatmungsgerät für Coronavirus-Patienten

"Leben verbessern"

"Diese FDA-Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein in einem Prozess, der beispielhaft zeigt, was die Regierung in Krisenzeiten am besten kann", sagte der NASA-Administrator Jim Bridenstine. "Dieses Beatmungsgerät ist eines von unzähligen Beispielen dafür, wie Steuerzahlerinvestitionen in die Weltraumforschung - die Fähigkeiten, das Fachwissen und das Wissen, die über Jahrzehnte hinweg gesammelt wurden, um Grenzen zu überschreiten und erste Erfolge für die Menschheit zu erzielen - zu Fortschritten führen, die das Leben auf der Erde verbessern.“

Hält nur begrenzte Zeit

Für VITAL wird vorübergehend eine kostenlose Lizenz angeboten, damit die kommerzielle medizinische Industrie die Geräte herstellen kann, ohne dafür hohe Lizenzgebühren zahlen zu müssen. "Jetzt, da wir ein Design haben, arbeiten wir daran, den Staffelstab so schnell wie möglich an die medizinische Gemeinschaft und letztendlich an die Patienten weiterzugeben", sagte Fred Farina, Chief Innovation and Corporate Partnerships Officer bei Caltech.

VITAL kann laut Angaben der NASA schneller gebaut und einfacher gewartet werden als ein herkömmliches Beatmungsgerät, weil es aus weit weniger Teilen besteht. Außerdem stehen diese Teile auch über jetzt bestehende Lieferketten zur Verfügung. Ein Nachteil: Es soll nur drei bis vier Monate halten und ersetzt damit auch keine herkömmlichen Beatmungsgeräte in Krankenhäusern.

Vor der Überprüfung durch die FDA bestand der VITAL-Prototyp am 21. April einen kritischen Test an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai in New York.