NASA hat auf Asteroiden Bennu Wasser entdeckt

Im Asteroiden befindet sich in 19-Kilometer-Tiefe versteckt Wasser in Mineralien. Das ergaben Messungen mit Spektrometern am Asteroiden Bennu. Das Raumschiff OSIRIS-REx war zwei Jahre lang - 2,2 Millionen Kilometer - unterwegs, bis es den Asteroiden erreicht hat und dort wissenschaftliche Forschungen starten konnte.

Der Asteroid selbst hat allerdings keine Seen oder Teiche. Dafür ist er laut einem Bericht von „Mashable“ zu klein. Er selbst hat kein flüssiges Wasser, aber sein „Mutterplanet“, mit dem er mal Kontakt hatte, könnte dies haben. Bennu selbst hat nur Wasser in Form von Mineralien, einer Mischung aus Sauerstoff-und Wasserstoff-Atomen.

OSIRIS-REx ist die erste Mission der NASA, bei der es explizit darum geht, Proben aus Asteroiden zu untersuchen und mitzubringen.