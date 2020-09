NASA setzt Crew-Dragon-Start für Halloween an

Am Morgen des 31. Oktober 2020 (MEZ) soll die Crew-Dragon-Raumkapsel von SpaceX zu ihrem ersten regulären Crew-Transport-Einsatz Richtung Internationale Raumstation aufbrechen. Das hat die NASA in einem neuen Blogeintrag verkündet. Der Termin zu Halloween wurde gewählt, weil Mitte Oktober ein Crew-Transport zur ISS mit einer russischen Sojus-Kapsel stattfindet. Die US-Weltraumagentur will sicherstellen, dass jegliche Arbeit, die mit diesem Transport am Boden und auf der Raumstation verbunden ist, abgeschlossen ist.

Luftleck

Außerdem sollen bis zur Ankunft der vierköpfigen Crew, die mit der SpaceX-Raumkapsel fliegt, eine Reihe von Tests durchgeführt werden, um ein Luftleck auf der Raumstation aufzuspüren. Die vier Astronauten auf der ersten regulären Crew-Dragon-Mission werden Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker (alle NASA) und Soichi Noguchi (JAXA) sein. Heute Abend um 20:00 werden sie bei einer live-gestreamten Pressekonferenz über ihre Mission sprechen.