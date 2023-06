NASA hielt erstes öffentliches Treffen zu UFOs ab

Bei einem ersten öffentlichen Treffen hat sich eine Expert*innengruppe der US-Raumfahrtbehörde NASA für mehr und bessere Daten zu Beobachtungen von unidentifizierten Flugobjekten ausgesprochen. Die Untersuchung von "nicht identifizierten Luftphänomenen" (Unidentified Aerial Phenomena, kurz: UAP) sei "extrem wichtig" unter anderem aus Sicherheitsgründen, sagte NASA-Manager Dan Evans bei einer Pressekonferenz nach dem rund 4-stündigen Treffen am Mittwoch. UAP ist die offizielle Bezeichnung für das, was hierzulande in der Regel als unidentifiziertes Flugobjekt (UFO) gilt.

Viele UAPs aus der Vergangenheit könnten nicht aufgeklärt werden, weil die Daten dazu zu gering und von zu schlechter Qualität seien, sagte sein Kollege David Spergel. Künftig brauche man deswegen mehr und bessere Aufnahmen und Daten. Bisher gebe es keinerlei Hinweise darauf, dass UAPs in Verbindung zu außerirdischem Leben stünden, betonte Spergel.

Studie geplant

16 von der NASA ausgewählte Expert*innen sollen nun eine Studie zum weiteren Vorgehen bei der Untersuchung von UAPs vorlegen. Die Studie sei mit der US-Regierung abgesprochen, hieß es von der NASA, sei aber unabhängig von der diesbezüglichen Arbeit des US-Verteidigungsministeriums gemeinsam mit Geheimdiensten.

Das Pentagon hatte in den vergangenen Jahren Berichte vorgelegt, nach denen es für Dutzende Himmelserscheinungen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten bisher keine Erklärungen gebe - aber auch keine Hinweise auf geheime Technik anderer Länder oder außerirdischen Lebens. Auch das Pentagon hatte unzureichende Daten bemängelt. Erstmals seit Jahrzehnten hatte es dazu auch eine Anhörung im Kongress gegeben.

