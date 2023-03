US-Studie zu UFOs: Flugobjekte "trotzen physikalischen Gesetzen"

14.03.2023

Forscher des Pentagon und der Uni Harvard vermissen bei UFOs übliche Reaktionen auf rasche Kurswechsel in der Luft.

In den USA sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Schilderungen und Berichte zu UFO-Sichtungen an die Öffentlichkeit gekommen, teilweise mit Fotos und Videoaufnahmen. Wissenschaftler*innen beschäftigen sich nun intensiv mit der Analyse des Materials, so auch Avi Loeb von der Harvard University und Sean Kirkpatrick, der Direktor des All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) im Pentagon, dem US-Verteidigungsministerium. Sie haben nun den Entwurf für einen Artikel vorgelegt (der noch einem Peer Review unterzogen werden muss), in dem sie auf die physikalischen Grenzen von UFOs bzw. UAP (Unidentified Aerial Phenomena) eingehen.

Skeptischer als bisher Was die Sichtungen von UFOs für Zeug*innen oft so außergewöhnlich macht, ist die Schnelligkeit und außergewöhnliche Manövrierfähigkeit der Objekte in der Luft. Eigentlich müsste es bei derartigen Bewegungen zu großer Reibung mit der Luft kommen, wodurch eigentlich ein Leuchten entstehen müsste. Außerdem müsste eine ionisierte Hülle auftauchen, wodurch Funksignaturen auftreten müssten. Teilweise müssten Feuerbälle zu sehen sein. Dass UFOs auf bisherigen Aufnahmen keine dieser Reaktionen auslösen, deute laut den Forschern darauf hin, dass man es eher mit Messfehlern zu tun hat. Loeb und Kirkpatrick zufolge könnten etwa Entfernungsmessungen von Instrumenten, mit denen UFOs entdeckt wurden, inkorrekt sein. Wie Popular Mechanics berichtet, kommt dieser Schluss überraschend, da Avi Loeb bisher als weniger skeptisch gegenüber UFOs galt. Der Forscher machte 2017 Schlagzeilen, als er das längliche, das Sonnensystem passierende Objekt Oumuamua als ein künstlich hergestelles Objekt bezeichnete. Asteroid als Mutterschiff für Sonden Oumuamua wird auch in dem neuen Artikel viel Platz gewidmet. Die beiden Forscher entwickeln ein hypothetisches Szenario, in dem Objekte wie Oumuamua eine Art Mutterschiff für Sonden sein könnten, die zur Erde gelangen und hier als UFOs beobachtet werden. Bisher der Menschheit bekannte Antriebsmethoden werden herangezogen, um darüber zu philosophieren, wo im Weltraum eine intelligente Spezies beheimatet sein könnte, die solche Sonden losschickt. Dass außerirdische Wesen an Bord sein könnten, schließen die Forscher aufgrund von Zeit und Distanzen aus.