UFO-Experte erwartet Welle an Alien-Sichtungen

Der Abschuss mehrerer nicht identifizierter Flugobjekte über den USA und Kanada hat das Interesse an UFOs befeuert.

Nachdem das US-Militär Anfang Februar einen chinesischen Spionageballon vom Himmel geholt hatte, wurden infolge auch 3 weitere nicht identifizierte Flugobjekte über den USA und Kanada abgeschossen. Unter Ufologen sorgten die Vorfälle für einiges Aufsehen, wie der Guardian berichtet. In einschlägigen Foren im Internet wurde über Herkunft und Zweck der Flugobjekte spekuliert. Dass der für die Überwachung des US-Luftraumes verantwortliche Air-Force-General Glen VanHerck nicht dezidiert ausschließen wollte, dass sie von Außerirdischen stammen, befeuerte die Diskussionen.

Experten gehen nun davon aus, dass eine Welle an vermeintlichen UFO-Sichtungen bevorstehe. Auch Leute, die normalerweise nicht in den Himmel schauen, würden jetzt nach solchen Flugobjekten Ausschau halten, wird Joe McGonagle, einer der führenden Amateur-UFO-Forscher in Großbritannien von der Zeitung zitiert. "Wenn sie dabei Dinge sehen, die sie nicht erkennen, werden sie das melden."