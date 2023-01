Sie schweben ohne einen erkennbaren Antrieb in der Luft. Angefertigt wurden die Bilder bereits 2004 von Piloten des Flugzeugträgers USS Nimitz vor der Küste von San Diego .

Die Tic-Tac-Sichtung , die auch unter FLIR bekannt ist, zählt zu den berühmtesten UFO-Videos . Die 2004 entstandene Aufnahme zeigt 2 Objekte, deren Form an die Dragees Tic Tac erinnert.

Neue Akten

Nun hat das US-Verteidigungsministerium 72 stark geschwärzte Akten veröffentlicht, die neue Details zu unbekannten Flugobjekten bzw. derartigen Sichtungen enthalten. Entdeckt hat das der New York Post Redakteur Steven Greenstreet. Er hat davon auf Twitter gepostet. Genauer mit den Akten setzte sich The Drive auseinander.

In den Dokumenten findet sich eine neue Beschreibung zu den berühmten "Tic Tacs". So heißt es: „Es war durchgehend weiß, glatt, ohne Kanten. Es war einheitlich gefärbt, ohne Triebwerksgondeln, Streben oder Flügel. Es war ungefähr 46 Fuß lang." 46 Fuß entsprechen in etwa 14 Metern. Im Video sieht das Objekt manchmal Schwarz aus, aufgrund der Darstellung der Wärmebildkamera (FLIR). Der Pilot kann nämlich umstellen, ob kalte Objekte hell oder dunkel angezeigt werden sollen.

David Fravor, der Pilot des Flugzeugs, das die Aufnahmen anfertigte, erklärte zuvor bereits öffentlich, dass die Flugbewegungen des Objektes höchst ungewöhnlich waren.