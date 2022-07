USA untersuchen jetzt auch UFOs im Weltall und im Wasser

Das US-Verteidigungsministerium hat eine neue Abteilung ins Leben gerufen, die für „Anomalien“ an jedem Ort zuständig ist.

Ende 2021 haben die USA eine eigene Abteilung gegründet, die sich um UFOs kümmert. Diese heißt AOIMSG - „Airborne Object Identification and Management Group“. In deutsch heißt das in etwa: „Gruppe zur Identifikation und Verwaltung von fliegenden Objekten.“

Diese Abteilung gibt es nicht mehr – zumindest nicht unter diesem Namen. Ab sofort ist es die AARO: „All-domain Anomaly Resolution Office“. Übersetzt wäre das in etwa das „Büro zur Aufklärung von Anomalien in allen Gebieten“.