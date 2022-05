UFO-Anhörung: "Sie sind echt und müssen erforscht werden"

Zu Demonstrationszwecken zeigte Bray zwei Videos her (Vortrag dazu im Video vom gesamten Hearing ab Minute 17:17). Eines zeigte Aufnahmen von zwei unterschiedlichen Zeitpunkten und Orten, die mit Wärmebildkameras von Schiffen aus aufgenommen wurden. Sie zeigen kleine, blinkende Dreiecke , die über den Himmel ziehen. Eine Untersuchung dieser Aufnahmen ergab, dass die Flugbahnen der Dreiecke mit unbemannten irdischen Flugobjekten korrelierten, die zum Zeitpunkt der Aufnahmen im Bereich der Schiffe unterwegs waren und aus technisch erklärbaren Gründen auf den Kamerabildern verfälscht aussehen.

Vertreter des US-Verteidigungsministeriums mussten am heutigen Dienstag im US-Kongress Rede und Antwort zu UFOs stehen. Über die offiziell " Unerklärbare Luftphänomene " (UAP) genannten Objekte wird seit Jahrzehnten heiß diskutiert. Neuen Treibstoff erhielt die Debatte spätestens seit einem 2021 veröffentlichten Geheimdienstbericht , der 144 UAP-Sichtungen seit 2004 schilderte. Bei der heutigen Anhörung bekam man dagegen wenig Neues zu sehen und zu hören, aber immerhin etwas .

... Manches bleibt mysteriös

Ein zweites Video zeigt jedoch ein Ereignis, für das es keine Erklärung gibt. Es zeigt die Kamerasicht aus dem Cockpit eines FA-18 Kampfjets. Die Perspektive ist zunächst seitwärts gerichtet, bevor plötzlich nach vorne geschwenkt wird. Für den Bruchteil einer Sekunde ist ein kugelförmiges Objekt zu sehen, dass an dem Kampfflugzeug vorbeifliegt. Laut dem Verteidigungsministerium hat es in den vergangenen Jahren 11 derartige Ereignisse gegeben, bei denen es zu knappen Vorbeiflügen an US-Flugzeugen gekommen ist.

Laut Bray deute nichts darauf hin, dass UAPs außerirdischen Ursprungs sind, es könne aber auch nicht ausgeschlossen werden. Einige Kongressabgeordnete äußerten die Sorge, es könnte sich um Fluggeräte von feindlichen Mächten auf der Erde handeln. Aus diesem Grund gehe man mit Berichten über UAPs auch vorsichtig um und informiere die Öffentlichkeit nur über bestimmte Ereignisse, meint Bray: "Wir wollen nicht, das potenzielle Feinde wissen, was wir entdecken und verstehen können und wie wir zu unseren Schlussfolgerungen kommen."