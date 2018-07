NASA zeigt beeindruckende Bilder vom Zwergplaneten Ceres

Alle 27 Stunden fliegt die Raumsonde Dawn dicht genug am Zwergplaneten Ceres vorbei, um hochauflösende Fotos der Oberfläche zu machen. Beim tiefsten Überflug ist die Sonde nur 35 Kilometer von der Oberfläche entfernt.

Die Fotomission im niedrigen Orbit hat am 9. Juni gestartet. Dawn hat laut der NASA seitdem hunderte Fotos gemacht. Die besten hat die Weltraumbehörde jetzt in einer Galerie veröffentlicht. Laut der NASA seien die Bilder so neu, dass sie noch nicht mal Zeit gehabt hätten, diese zu analysieren.