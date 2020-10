NASA zeigt beeindruckendes Video von Jupiter-Überflug

Am 2. Juni flog die NASA-Sonde Juno mit einer Geschwindigkeit von 209.000 km/h am Jupiter vorbei. Bei seinem bereits 27. Flug über den Gasriesen kam das Raumschiff ungefähr 3.400 Kilometer an die Wolken des Jupiter heran. Die US-Weltraumbehörde NASA hat nun ein Video veröffentlicht, das den Überflug in beeindruckenden Bildern zeigt: