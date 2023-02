Neue Art von Eis könnte kosmisches Rätsel lösen

Jedes Kind weiß, wenn man Wasser einfriert, entsteht Eis, das sich ausdehnt. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Es gibt nämlich rund 20 verschiedene Varianten von Wassereis , bei denen die Wassermoleküle immer unterschiedlich angeordnet sind. Forscher der University College London fanden nun eine neue Eissorte, die genauso dicht ist wie Wasser.

Dafür haben die Forscher in einer Art ultrakaltem Cocktailshaker Wasser und Metallkügelchen so lange geschüttelt, bis sich die Kristallstruktur des Eises aufgelöst hat. Doch anstatt nur gemahlenes Eis zu erzeugen, hat sich etwas ganz Neues gebildet. Das entstandene amorphe Eis ist in seiner Struktur einzigartig und molekular ähnlich ungeordnet wie flüssiges Wasser.