Neue Flugzeug-Steuerung soll Luftfahrt revolutionieren

Es könnte das Potenzial haben, einen Wendepunkt in der modernen Luftfahrtgeschichte zu sein, gibt sich BAE Systems vollmundig in einer Presseaussendung. Der britische Rüstungskonzern hat in Zusammenarbeit mit der University of Manchester ein unbemanntes Flugzeug entwickelt, das ohne Flügelklappen gesteuert werden kann. Normalerweise nutzen Flugzeuge sogenannte Flaps, um Manöver im Flug durchführen zu können.

Die Magma genannte Drohne nutzt stattdessen Luft, die durch Düsen in Überschallgeschwindigkeit ausgeblasen wird. Je nachdem in welchem Winkel die Luft durch die Tragflächen geblasen wird, lässt sich das Fluggerät manövrieren.