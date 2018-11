Ohne Treibstoff: MIT testet erstes Flugzeug mit Ionenantrieb

Ingenieure des MIT ( Massachusetts Institute of Technology) haben das weltweit erste Flugzeug gebaut, das mit einem Ionentriebwerk fliegt, wie Nature berichtet. Damit kommt das Fluggerät komplett ohne Kerosin oder andere Treibstoffe aus. Für den Schub sorgt eine Batterie, deren Strom dafür genutzt wird, Luft zu ionisieren und die Ionen zu beschleunigen. Das liefert genug Vortrieb, um das Gerät fliegen zu lassen. Der Antrieb hat keine beweglichen Teile. Wer hofft, schon bald als Passagier in einem umweltfreundlichen ionengetriebenen Flieger reisen zu können, wird an dieser Stelle aber enttäuscht.