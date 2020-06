Neue Plattform von NASA und ESA zeigt Corona-Auswirkungen

Wasser in Venedig, Spargel in Brandenburg

Unter "Indicators" können Datensätze zu Umwelt- und Klimafaktoren, Wirtschaft und Landwirtschaft ausgewählt werden. Dort finden sich Informationen zum Verkehrsaufkommen, Lichtverschmutzung, Ernteprodukte, Luftqualität, Treibhausgas und Wasserqualität. Wählt man einen solchen Indikator, öffnet sich ein weiteres Fenster mit zusätzlichen Informationen, Tabellen und einer Karte, mit der man zwei Zeiträume miteinander vergleichen kann.

So sieht man dann etwa, wie sich in Venedig die Wasserqualität oder in Los Angeles die Luftqualität verbessert hat. Bei Fabriken sieht man leere Parkplätze, und wo es erhöhtes Verkehrsaufkommen gab, etwa durch verstärkte Grenzkontrollen. Für die Landwirtschaft werden ebenfalls Werte angegeben, beispielsweise wie sich die Reisebeschränkungen auf die Spargelernte im deutschen Brandenburg ausgewirkt haben.