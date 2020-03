Corona: Satellitenbilder zeigen leer gefegte Orte

Eindrucksvolle Bilder zeigen ein leeres Wien

Ein Video mit eindrucksvollen Bildern, wie das öffentliche Leben auch in Wien zum Stillstand gekommen ist. Das Video stammt vom Kameramann Christan Haake. Er hat an mehreren Orten in Wien gefilmt, beispielsweise in der U-Bahn-Station Karlsplatz, auf der Praterstraße, am Ring, am Handelskai oder in der Donaucity.