Video: Wie das Coronavirus die Straßen Wiens leerfegt

Der Kameramann Christan Haake hat ein neues Video veröffentlicht, das die Corona-Krise durch eindrucksvolle Bilder von leeren Straßen verdeutlicht. Haake hat an mehreren Orten in Wien gefilmt, wie das öffentliche Leben zum erliegen gekommen ist. In der U-Bahn-Station Karlsplatz, auf der Praterstraße, am Ring, am Handelskai oder in der Donaucity bekommt man keinen Menschen zu sehen. Vor der Hofburg spielen zwei Menschen Fußball, in der Herrengasse sind zwei Jogger zu erblicken.