Video zeigt Verkehr vor und während Corona-Einschränkungen

Die Einschränkungen im öffentlichen Leben wegen der Bekämpfung des Coronavirus haben zu einer massiven Reduktion des Verkehrsaufkommens geführt. Ein kurzer Videoclip zeigt beispielsweise den Verkehr auf der Wienerbergstraße, die den 10. und 12. Wiener Gemeindebezirk verbindet.

Der obere Teils des Clips wurde am 10. März aufgenommen, also bevor die drastischen Coronavirus-Maßnahmen in Kraft getreten sind. Im unteren Bildausschnitt ist derselbe Straßenabschnitt zur selben Uhrzeit 17. März zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt stand das öffentliche Leben in Wien und Österreich bereits weitgehend still.