Neue Solarzellen sind so leicht, dass eine Seifenblase sie trägt

Beschränkter Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad bei der Umwandlung von Licht in Strom ist freilich noch begrenzt. Im besten Fall liegt er bei 4,73 Prozent, was aber immerhin mehr ist, als frühere Solarzellen, die mit Tintenstrahldruck hergestellt wurden. Auf einer flexiblen Oberfläche beträgt der Wirkungsgrad nur 3.6 Prozent. Entwickelt wurde die neue Methode unter Leitung der Materialwissenschaftlerin Derya Baran an der King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) in Saudi-Arabien.

Anspruchsvolle Drucktechnik

Eine der größten Herausforderungen war die Adaptierung der Drucktechnik. "Tintenstrahldruck ist eine Wissenschaft für sich", meint Studien-Co-Autor Daniel Corzo. "Die intermolekularen Kräfte innerhalb der Patrone und die Tinte müssen darauf ausgelegt sein, sehr feine Tröpfchen aus einer sehr kleinen Düse auszustoßen. Lösungsmittel spielen auch eine große Rolle, nachdem die Tinte aufgetragen wurde, weil das Trocknungsverhalten die Filmqualität beeinflusst."