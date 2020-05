Neue Tauchmission zur Titanic bewilligt

"Kommt schnell. Maschinenraum fast voll." Das war der letzte Funkspruch, der über den Telegrafen der Titanic in der Nacht des 15. Aprils 1912 abgesendet wurde, bevor das als unsinkbare geltende Schiff für immer in der Meerestiefe verschwand. Nach jahrzehntelangem Rechtsstreit darf das Funkgerät nun aus 3,8 Kilometer Tiefe geborgen werden. Das entschied ein US-Bundesgericht. Es hob das seit dem Jahr 2000 geltende Verbot auf, dass die Hülle des Wracks nicht aufgeschnitten werden darf.

Expedition zur Titanic im August oder September

Das bedeutet grünes Licht für eine U-Boot-Expedition des privaten Unternehmens RMS Titanic, das die exklusiven Rechte zur Bergung von Erinnerungsstücken aus der Titanic besitzt. Sie soll im August oder September stattfinden. Um den Telegrafen zu bergen, der in der sogenannten Marconi-Suite zu finden ist, wird das Unternehmen einen Tauchroboter einsetzen, der von einem Schiff an der Meeresoberfläche gesteuert wird. Um an die Stelle zu gelangen, muss der Roboter vermutlich die Hülle aufschneiden.