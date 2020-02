Neues 3D-Druck-Verfahren kreiert Objekte sekundenschnell

An der Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) in der Schweiz wurde ein neues Verfahren entwickelt, dass den 3D-Druck revolutionieren könnte. Anstatt Objekte durch das Auftragen mehrerer Schichten zu formen, werden Objekte dabei sofort als Ganzes kreiert - was außerdem nur wenige Sekunden dauert.

Gewebe drucken

Ausgangsmaterial für die neue Technik ist ein photosensitives Gel, das aus mehreren Winkeln mit Laser bestrahlt wird. Das Licht wird eingesetzt, um bestimmte Teile in dem Harz aushärten zu lassen. Die Intensität der Lichtstrahlen kann dabei fein variiert werden, sodass das Objekt unterschiedliche Härtegrade aufweisen kann. Das macht das Verfahren ideal für den Einsatz in der Medizin und Biologie - etwa um Gewebe, Organe oder Ersatzteile für Blutgefäße herzustellen.