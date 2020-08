Nur 60 Prozent der Corona-Infizierten haben Antikörper

Der ACE2 (Angiotensin-konvertierendes Enzym-2) ist für SARS-CoV-2 jener Rezeptor, an dem die Viren an Zellen andocken und in sie eindringen. ACE kommt insbesondere in den Atemwegen und anderen vom Virus betroffenen Organen vor.

Manche Antikörper könnten Virus befeuern

Zusätzlich entdeckte das Wissenschafterteam aber auch noch ein bisher unbekanntes Faktum: Bestimmte Immunkomplexe, die aus RBD und Antikörpern der Patienten bestehen, besitzen eine erhöhte Bindungsrate an ACE2. Das wäre ein bisher noch nicht bekannter Mechanismus der es dem Virus ermöglicht, leichter an Körperzellen anzudocken.

„Dies ist die erste Studie, die eine erhöhte Bindung an ACE2 durch Immunkomplexe zeigt, die aus RBD und Patientenantikörpern bestehen“, wurde Studienleiter Rudolf Valenta zitiert. Das macht es dem Virus potenziell noch leichter, sich festzusetzen und auszubreiten.„ Weitere Forschungen sollen nun herausfinden, was genau das für die Immunität und die Impfstoffentwicklung bedeutet. Auswirkungen könnten diese neuen Erkenntnisse auch auf die Entwicklung von Antikörperpräparaten gegen SARS-CoV-2 haben.