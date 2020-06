Österreich will bei Metall-3D-Druck aufholen

Neben Forschungsmitteln werde aber auch bei den Unternehmen um Verständnis geworben. Die Technologie selbst sei bereits älter, erst jetzt finde sie zunehmend Akzeptanz. "Bei einer knapp 18 Jahre alten Technologie kann man nicht von einer Revolution sprechen, eher von einer Evolution", dämpft Meiners die Erwartungen. "Klassische Verfahren wie Fräsen oder Drehen stagnieren, für Grenzbereiche, beispielsweise in der Luft- oder Raumfahrt, braucht es aber neue Wege", so Rotter.

"Für uns als Forschungsinstitution ist es immer zu wenig", so Meiners. Auch andere Nationen haben das Potential bereits erkannt, die USA investieren rund 30 Millionen US-Dollar in ein ein neu gegründetes 3D-Druck-Institut, private Investoren steuern 40 Millionen US-Dollar bei. China investierte bereits im Vorjahr 80 Millionen US-Dollar in die 3D-Druck-Branche. "Es gibt aber auch in Österreich ein zunehmend politisches Bekenntnis", sagt Rotter. "Wir werden nie alle Technologien abdecken können", gibt Andreas Reichhardt vom BMVIT zu Bedenken. "Am Ende ist es ein Erfolg, wenn ein Unternehmen international erfolgreich ist. Es könnte aber immer etwas mehr sein."