Österreicher entschlüsseln Hamstergenom

Endlose Hallen von Hamster-Sklaven, die nur dazu am Leben gehalten werden, um Medikamente zu produzieren, braucht man sich dabei jedoch nicht vorstellen. Im Grunde genommen haben jene Zellen, deren Genom nun entschlüsselt wurde, nur noch entfernt etwas mit tatsächlichen Hamstern zu tun, meint Borth.

Die so genannten CHO-Zellen wurden in den 1950er-Jahren als Variante der Eierstockzellen des weiblichen Hamsters gewonnen. Die Zellen wiesen ideale Eigenschaften für die Medikamentenproduktion auf. Seitdem werden sie künstlich repliziert und arbeiten in Nährlösungen und Bioreaktoren für die Menschheit. Hamster kommen also nicht zu Schaden.