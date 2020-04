Österreichische Forscher veröffentlichen erste Genome aus Coronaviren

Die Krankheit COVID-19 wird vom Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst und wurde am 12. März 2020 von der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) zur Pandemie erklärt. Mehr als 180 Länder sind aktuell betroffen. Damit man das Virus und seine Evolution besser verstehen kann, muss man es sequenzieren. Bisher fehlten in den Datenbanken Virusgenome aus Österreich, was eine erhebliche Lücke in der Analyse der globalen Übertragungswege und der Evolution dieses Virus darstellte.



Das wurde nun geändert. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat nun die ersten SARS-CoV-2-Proben von Patienten aus Österreich untersucht. Dabei kam die sogenannte Next-Generation-Sequencing-Technologie zum Einsatz, sowie eine komplexe Computeranalyse, wie das ÖAW in einer Aussendung mitteilt.

Infektionsketten nachverfolgen

Die Leitung des Projekts übernahmen Andreas Bergthaler und Christoph Bock vom CeMM-Forschungszentrum für Molekulare Medizin. „Gemeinsam mit dem Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien haben wir eine Strategie entwickelt, um SARS-CoV-2-Genome rasch und effektiv zu sequenzieren. Unsere Analysen adressieren wichtige Themen, wie die Verfolgung von Infektionsketten, sowie ein besseres molekulares Verständnis der Entstehung von Virus-Mutationen und deren möglichen Einfluss auf den Verlauf der Pandemie und der akuten Atemwegserkrankung, die durch SARS-CoV-2 verursacht wird“, sagt Bergthaler, der das Projekt koordiniert.



Die Genom-Analysen der ersten Genome aus Österreich enthüllten durchschnittlich sechs Veränderungen im Vergleich zum Referenzgenom des Virus, das am 26. Dezember 2019 in Wuhan ( China) isoliert wurde. Ähnliche Beobachtungen wurden auch in anderen Ländern gemacht. Weitere molekulare Untersuchungen werden Aufschluss über die Effekte von den Mutationen auf den viralen Lebenszyklus und die Interaktionen mit dem Mensch und dessen Immunsystem geben, heißt es seitens der ÖAW.