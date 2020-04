Hacks gegen die Corona-Krise: Algorithmus schafft Platz in Öffis

Initiiert wurde die Idee für den Krisen-Hackathon in Estland, wo Mitte März Hack the Crisis erstmals stattfand. Seither gab es in fast 50 weiteren Ländern weltweit solche Wettbewerbe. Man sei in regem internationalen Austausch, erzählt Johanna Einsiedler vom Veranstalter des österreichischen Wettbewerbs, Austrian Startups. In den nächsten Wochen - voraussichtlich Mitte April - sei auch ein EU-weiter Hack the Crisis-Wettbewerb geplant.

Bei der österreichischen Ausgabe von Hack the Crisis konnten zunächst Organisationen aber auch Einzelpersonen Problemstellungen einreichen. Danach fanden sich Teilnehmer in Gruppen zusammen, um die Probleme zu lösen. In Teams von 4 bis 8 Personen entwickelten sie am vergangenen Wochenende über Tools wie Slack und Zoom mit der Unterstützung von Mentoren schließlich Ideen und Projekte. Eine Jury wählte am Montag die Siegerprojekte aus. Daneben wurde über eine Online-Abstimmung auch ein Community-Preis vergeben.

Community-Preis an Gutschein-App

Den sicherte sich die App Resq, über die Gutscheinpakete von Restaurants und kleinen Unternehmen erstanden werden können. Die Einnahmen sollen den Betreibern helfen, durch Sperren entgangene Umsätze wettzumachen und durch die Krise zu kommen. Insgesamt wurde bei dem Hackaton an rund 50 Projekten gearbeitet. Mehr als 500 Leute nahmen daran teil.