Open-Source-Sessel aus dem Computer

" Sessel braucht jeder", sagt Greg Saul. "Aber jeder hat andere Körpermaße und andere Anforderungen an einen Sessel". Für den aus Neuseeland stammenden Industrial Designer lag es nahe, nach Möglichkeiten zu suchen, wie sich Stühle individuell entwickeln und produzieren lassen. Gemeinsam mit dem japanischen Design-Projekt JST ERATO entwickelte der aus Neuseeland stammende Industrial Designer die quelloffene Software SketchChair.

Einfaches Interface

Mit dem intuitiv zu bedienenden Programm können Stühle nach den eigenen Vorstellungen entworfen und auch auf ihre Stabilität getestet werden. Mithilfe eines Dummys lassen sich die Sessel "probesitzen" und an spezifsche Körpermaße, Situationen und Umgebungen anpassen. Das Ergebnis ist ein Bauplan in Form eines digitalen Files. Der kann an eine CNC-Maschine geschickt werden, die schließlich die einzelnen Teile der Sitzunterlage produziert. Sie müssen dann nur noch zusammengesetzt werden. Online-Dienste wie etwa Ponoko oder 100k Garages stellen die Gegenstände aus digitalen Vorlagen auch auf Bestellung her oder helfen bei der Suche nach CNC-Herstellern.